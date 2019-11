Klaus Iohannis ramane președintele Romaniei pentru urmatorii 5 ani cu un procent de 64,8%

Klaus Iohannis câștigat alegerile prezidențiale cu un procent de 64, 8% , în timp ce Viorica Dăncilă a obținut 35,2% . Klaus Iohannis a ajuns, cu jumătate de oră înainte de închiderea secțiilor de votare din țară, la sediul PNL! Liderii liberali i-au pregătit o scenă de pe care președintele în exercițiu va ține un The post Klaus Iohannis rămâne președintele României pentru următorii 5 ani cu un procent de 64,8% appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.