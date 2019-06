Klaus Iohannis, reactie dupa validarea referendumului din 26 mai

iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis saluta hotararea adoptata de Curtea Constitutionala si apreciaza ca validarea referendumului din 26 mai obliga toate fortele politice parlamentare sa puna de urgenta in aplicare ceea ce au decis cetatenii. Curtea Constituionala a validat referendumul - UPDATE „Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului sa transpuna cu celeritate in legislatie toate prevederile stipulate in Acordul Politic National, pe care l-a initiat pentru a fi respectata pe deplin vointa suverana a cetatenilor romani in favoarea statului de drept si impotriva modificarilor de natura sa afecteze independenta sistemului judiciar, exprimata ferm si fara echivoc la referendum”, se arata intr-un ...