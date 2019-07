Klaus Iohannis, reactie la alegerea noului presedinte al Comisiei Europene: Ce mesaj transmite pentru Ursula von der Leyen

Klaus Iohannis reacţionează la alegerea ministrului german al Apărării, Ursula vom der Leyen, în funcţia preşedinte al Comisiei Europene. Preşedintele transmite un mesaj de felciitare pe Twitter.

"O felicit pe Ursula von der Leyen pentru alegerea în funcţia de preşedinte al Comisiei Europene. Aştept o colaborare strânsă, pentru o Europă mai puternică", scrie Iohannis.

Ursula von der Leyen a fost aleasă marţi seara, la Strasbourg, prima preşedintă a Comisiei Europene (CE). Votul din Parlamentul European a fost foarte strâns, în condiţile în care era nevoie de 374 de voturi pentru validare: 383 de voturi "pentru", 327 de voturi "împotrivă", 22 de abţineri şo un vot nul.

Ursula von der Leyen va ocupa acest post începând cu 1 noiembrie 2019 şi îi va urma în funcţie luxemburghezului Jean-Claude Juncker, care s-a aflat timp de un singur mandat în fruntea executivului Uniunii Europene.

Într-un scurt discurs susţinut după confirmarea ei la limită de către Parlamentul European, Ursula von der Leyen a spus că este o mare responsabilitate şi că munca ei începe din acest moment. Ea a mai afirmat că obiectivul ei este o Europă unită şi puternică.

I congratulate @vonderleyen on her election as @EU_Commission President. Looking forward to a close cooperation for a stronger Europe!