Klaus Iohannis refuza 'oferta' lui Viktor Orban: 'Este o abordare pe care nu o voi sprijini'

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, că nu sprijină o abordare ca cea a premierului Ungariei Viktor Orban, privind o Nouă Europă Centrală pentru că nu dorește să se deschidă noi "falii" în cadrul Uniunii Europene.

"Eu mă implic pentru Uniunea Europeană, nu pentru o altă entitate pe care am crea-o în plan mai mic și mai apropiat. Nu sunt de părere că trebuie să deschidem noi falii în cadrul UE, dimpotrivă trebuie să ne implicăm, fiecare cât poate de bine, pentru a închide faliile existente. Avem în continuare falia est-vest care are origini istorice, este o falie care vine pe fosta Cortină de Fier. Eu m-am implicat foarte mult și rămân foarte implicat pentru a o închide. Există pe de altă parte, în cadrul UE anumite abordări principial ușor diferite între nord sud și aici trebuie sa intervenim. Eu n-o să mă implic niciodată pentru a crea subentități în Uniunea Europeană, care ar deschide și noi falii. Aceasta este o abordare pe care nu o voi sprijini", a declarat președintele Klaus Iohannis, marți, la Palatul Cotroceni.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, sâmbătă seara, la Timișoara, unde a participat la un spectacol organizat pentru a marca împlinirea a 30 de ani de la Revoluție, că Ungaria este pregătită să construiască, împreună cu vecinii ei, printre care și România, o nouă Europă Centrală.