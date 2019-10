Klaus Iohannis relateaza un moment tensionat de la Carei: Nu prea s-au bucurat sa ma vada

Președintele Klaus Iohannis susține că, ieri, de Ziua Armatei, la Carei, a văzut expresiile de pe fețele oficialilor PSD și ai Guvernului demis și a constatat că aceștia nu ”prea s-au bucurat”.

”Am venit cu ceva simbolic astăzi. Este prima dată când promulg o lege într-o zi de sâmbătă, este aceea lege pentru debirocratizare.

Ieri am fost la Carei, la Ziua Armatei Române. Am fost așteptat de o mulțime de oameni care s-au bucurat, dar și de acel careu de oficialități, care nu prea s-au bucurat. Au fost acolo niște reprezentanți ai Guvernului demis de voi. Evenimentul în sine a fost de mare ținută și la final, evident, s-au făcut poze. Am avut o surpriză extrem de plăcută, am coborât de pe scenă și am făcut poze cu militarii, iar în jurul meu s-au adunat primarii liberali. Cel mai mult m-a impresionat privirea lor, optimismul și ei mi-au spus: domnule președinte, vă susținem și vă votăm! Vreau să văd la toți cei din sală aceeași privire! Voi credeți că vom câștiga? Vom câștiga împreună, așa cum am început cu europarlamentarele, cu referendumul. Așa vom cîștiga prezidențialele, voi veți cîștiga localele și cu toții împreună vom câștiga parlamentarele.”, a spus Klaus Iohannis, la Liga Aleșilor Locali ai PNL.