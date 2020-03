Klaus Iohannis: Riscul unei pandemii ramane ridicat

iohannis 4

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca convocat pentru miercuri la ora 11:00 o discutie cu premierul si cu ministrul Finantelor.

Riscul unei pandemii ramane ridicat, iar combaterea coronavirusului implica un efort coordnat la nivel national si global, a declarat presedintele Klaus Iohannis dupa videoconferinta cu sefii de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene pe tema masurilor privind gestionarea COVID-19.

”Europa este in stare de mobilizare. In aceasta seara, am avut o videoconferinta si am vorbit cu toti liderii statelor Uniunii Europene despre evolutia situatiei in tarile noastre. Protejarea cetatenilor europeni este prioritatea zero si am discutat masurile necesare care se impun in situatia actuala. Cu totii suntem de acord ca este absolut necesar sa ne coordonam eforturile pentru combaterea efectelor infectiei cu coronavirus. Doar prin luarea unor masuri comune, care sa contribuie la oprirea raspandirii virusului, vom reusi sa gestionam eficient aceasta criza. Si numai impreuna vom reusi sa prevenim efecte grave asupra economiilor europene. In acest sens si pentru a discuta aceste chestiuni, am convocat deja pentru maine, la ora 11:00, o discutie cu premierul si ministrul finantelor publice”, a afirmat presedintele.

Desi s-au confirmat 29 de cazuri in tara noastra, nu avem raspandire comunitara a virusului, a mai spus presedintele.

”Toate masurile adoptate, oricat de drastice ar parea acum si oricat disconfort ar provoca, sunt gandite pentru a preintampina un rau mai mare. Stiu ca pentru multi aceste masuri inseamna sa faca unele sacrificii, dar este vital sa le facem acum, pentru a-i proteja pe viitor de sacrificii mult mai mari si pentru a proteja familiile, parintii, bunicii nostri. Sanatatea si siguranta cetatenilor romani reprezinta prioritatea zero, orice alt lucru trece in plan secund! Fara indoiala, drepturile si libertatile fundamentale trebuie respectate, dar nu vom ezita sa adoptam si sa implementam toate masurile care se impun”, a mai declarat seful statului.

Presedintele a avut un mesaj de solidaritate pentru compatriotii din Italia.

”Vreau sa transmit in mod special si un mesaj de solidaritate compatriotilor nostri din Italia in aceste momente dificile. Ii indemn sa urmeze toate recomandarile autoritatilor italiene si sa ia toate masurile de preventie pentru a-si proteja sanatatea. Am cerut tuturor autoritatilor statului roman sa fie mobilizate pentru a-i ajuta pe romanii din Italia care solicita asistenta. Cu grija si responsabilitate, vom depasi aceasta perioada grea”, a mai spus Iohannis.

Presedintele a precizat ca, dincolo de situatia epidemiologica, acest moment este unul definitoriu pentru capacitatea natiunii noastre de a fi unita.

”Dincolo de situatia epidemiologica si de sanatate publica, acest moment este unul definitoriu pentru capacitatea natiunii noastre de a fi unita. Mai mult decat virusul ne pot face rau lipsa de responsabilitate si de grija fata de ceilalti, lipsa de incredere, panica si nerespectarea tuturor masurilor impuse de autoritati”, a afirmat seful statului.

