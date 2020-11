Klaus Iohannis: Romania a intrat total nepregatita intr-o criza sanitara fara precedent!

Președintele României, Klaus Iohannis, susține în aceste momente o declarație de presă.

„A trecut, iată, un an de la alegerile prezidențiale, un an din cel de-al doilea mandat al meu de Președinte al României, un an care era destinat construirii României Normale, proiectul pentru care cetățenii mi-au acordat încrederea și votul lor.Din păcate, pandemia de COVID-19, care a afectat radical și brutal viața oamenilor din întreaga lume, nu ne-a ocolit nici pe noi.Astfel, pe parcursul acestui an, eforturile mele și ale Guvernului PNL s-au concentrat în special pe combaterea epidemiei de COVID-19 și pe diminuarea efectelor negative pe care aceasta le-a generat la nivel social, educațional și economic.Să nu uităm niciun moment că, la trei decenii de la Revoluția din 1989, România a intrat complet nepregătită într-o criză sanitară fără precedent.Partidul Social Democrat este principalul vinovat pentru acest dezastru și acest lucru trebuie afirmat clar și răspicat.Am datoria față de toți românii, indiferent de opțiunile lor politice, să spun lucrurilor pe nume, pentru că miza este una uriașă – destinul României de mâine.Țara noastră a fost puternic afectată ani la rând de corupția și incompetența guvernelor PSD, care au blocat dezvoltarea, nu au investit în infrastructură și au direcționat fondurile publice către clientela de partid. Nicio reformă nu a fost dusă până la capăt în România, nicio reformă care s-a dorit reală nu a scăpat nesabotată de PSD.