Klaus Iohannis, santaj la CCR

Sorin Rosca Stanescu Am aflat. Presedintele Klaus Iohannis incearca in aceste zile din rasputeri sa gaseasca o cale pentru a-si acoperi minciuna. A mintit opinia publica, interna si externa, referitor la ultima decizie a Curtii Constitutionale. A afirmat ca aceasta a stabilit ca doamna Dancila are obligatia sa solicite o aprobare a Parlamentului pentru noua formula guvernamentala. Dar in minuta CCR difuzata oficial de aceasta institutie nu se regaseste aceasta obligatie. Si astfel Klaus Iohannis a fost prins lansand o minciuna pe seama uneia dintre cele mai importante institutii ale statului. Minciuna de acest fel este penala. Si, cumva, Iohannis trebuie sa scape. Asadar, el recurge la santaj. Cine minte? Viorica Dan ...