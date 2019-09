Klaus Iohannis SE LAUDA pe Facebook: Fotografie alaturi de Donald Trump

Iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis posteaza astazi, pe , o fotografie in care apare alaturi de liderul SUA Donald Trump. Klaus Iohannis, OPULENTA pe banii nostri: A plecat la New York cu avion privat si sta la un hotel de lux „Alaturi de Presedintele Staelor Unite ale Americii, Donald J. Trump, la receptia oferita in onoarea sefilor de delegatii participanti la Adunarea Generala a ONU”, scrie Iohannis, atasand o fotografie in acest sens. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. facebook : (function(window,document,undefined){var script_tag=document ...