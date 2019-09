Klaus Iohannis si-a lansat site-ul de campanie. Imagini inedite din tineretea presedintelui (FOTO)

Preşedintele Klaus Iohannis şi-a lansat site-ul de campanie pentru alegerile prezidenţiale, acesta incluzând şi fotografii cu el din tinereţe, din perioada în care era primar al Sibiului, dar şi de la evenimente importante din primul său mandat ca şef al statului, transmite news.ro.

Site-ul iohannis.ro cuprinde secţiuni precum Biografie, Primul mandat, România normală şi Evenimente.

"Am crescut pe străzile vechi, din apropierea Centrului istoric. Nu cred să fie zid sau cotlon pe care să nu-l fi descoperit atunci. Erau vremuri în care copiii încă puteau să alerge liberi pe străzi, fără să fie nimeni îngrijorat că li s-ar putea întâmpla ceva. Şi niciodată nu s-a întâmplat nimic, cu niciunul dintre noi. În afara acestui sentiment de bucurie şi de libertate, nu-mi amintesc foarte multe lucruri din copilărie", afirmă Iohannis, pe site-ul său de campanie.

De asemenea, sunt prezentate date şi fotografii din Sibiu, despre care Iohannis afirmă: "Se spune că oamenii sunt legaţi de locurile în care aleg să trăiască prin fire care, de multe ori, le rămân lor înşile ascunse. Despre Sibiu pot să spun că este locul din care am pornit şi, în acelaşi timp, locul la care am revenit: nu din comoditate, ci pentru că, trăindu-mi aici copilăria şi adolescenţa, mi-am dat seama că Sibiul este oraşul cu care am cele mai multe afinităţi".

Nu lipsesc nici informaţiile legate de primul mandat de preşedinte al lui Klaus Iohannis, fiind incluse şi otografii alături de lideri precum Donald Trump, Emmanuel Macron, Angela Merkel, din timpul Summitului de la Sibiu, dar şi de la băi de mulţime ori de la vizita Papei Francisc.