Klaus Iohannis: Sistemul educațional romanesc e mai degraba al secolului 19

Președintele României a declarat, vineri, la Timișoara, că sistemul educațional românesc este orientat, de cele mai multe ori, „înapoi" și îl consideră „cu multă indulgență" al secolului 20. Iohannis a lansat un nou atac la adresa guvernanților, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Președintele României a afirmat, vineri, la Timișoara, la lansarea volumului său intitulat "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa", că a auzit în ultima perioadă un discurs politic „abject" din partea partidului aflat la guvernare.

„Noi suntem Europa. Am spus și la Sibiu: noi suntem Europa și Europa este România. Aud în ultima vreme un discurs politic abject. Umblă unii prin țară și spun că problemele noastre vin de la Bruxelles. Una peste alta, am constatat că în România a apărut un discurs nu eurosceptic, ci un discurs eurofob și faptul că acest discurs a fost transformat într-un mesaj de campanie de partidul de guvernare din România mi se pare rejectabil. Putem să constatăm că euroscepticismul a apărut din cauza unor astfel de populiști. Merg la Bruxelles și au acolo un discurs pro european, iar când ajung acasă, aruncă vina, din cauza eșecului lor, pe Bruxelles. Se pune problema cum se poate eradica această prostie. Este simplu, prin educare", a declarat Klaus Iohannis.

Președintele României a mai precizat că proiectul Uniunii Europene este unul „senzațional și foarte bun", din care nu putem să ne extragem.

„Comparați viața pe care o aveți acum cu cea pe care am avut-o în anii '70, '80. De ce am ieșit în stradă în '89 și mulți au făcut sacrificiul suprem, fiindcă ne-a fost bine? Nu, fiindcă ne-a fost foarte rău. După Revoluție, România a bâjbâit câțiva ani într-o formă de neocomunism neobișnuit, apoi am redescoperit vocația noastră europeană și am dorit să fim parte a acestei Europe. Cum de fapt am dorit să fim și în NATO. Viața noastră s-a schimbat în bine, că nu s-a întâmplat așa repede precum ne-am așteptat, este adevărat. Dar hai să vorbim și despre lucrurile care s-au realizat, despre multiplele beneficii pe care le-am avut și noi ca români de pe urma integrării europene", a afirmat Klaus Iohannis.

Totodată, președintele României a adăugat că după anul 1989 am mai câștigat un lucru „senzațional, pe care nu-l prețuim la justa lui valoare". Și anume, „avem dreptul de a vota. Este senzațional, dragii mei. Eu am mers la vot și înainte de Revoluție, a fost un simulacru, nu a fost un vot, ne-am dus acolo să alegem unul din unul".

Klaus Iohannis a vorbit în evenimentul de lansare al noii sale cărți despre sistemul educațional din România, pe care-l consideră ca fiind orientat „înapoi", și nu înainte.

„Din nefericire, sistemul educațional românesc este de cele mai multe ori orientat înapoi, nu înainte, cu excepțiile notabile. Sistemul educațional nu este unul al secolului 21, este unul cu multă indulgență al secolului 20, mai degrabă al secolului 19. Aici trebuie să schimbăm fundamental abordarea din foarte multe motive. Cel mai bun motiv este și cel mai evident, o națiune care nu este bine educată nu are viitor. Dacă vrem să fie și mâine, trebuie să o transformăm în România educată, altfel nu avem nicio șansă. Suntem obligați să găsim sistemul educațional care-i pune pe copiii noștri pe picior de egalitate cu ceilalți, să le dăm metodele necesare pentru a face față într-o lume în care competitivitatea devine din ce în ce mai importantă", a afirmat președintele României.

Klaus Iohannis a amintit și de proiectul său „România educată", lansat aproape la începutul mandatului său de șef al statului.

„Trebuie să avem o ofertă performantă, dar și flexibilă. Trebuie să dăm predictibilitate copilului. Sistemul educațional trebuie să fie predictibil, în momentul în care părintele trimite copil la școală să știe ce șanse are până la absolvire, iar tânărul student să știe care sunt variantele de carieră. Să aleagă o carieră, nu doar o chestiune punctuală. Dacă nu mă angajez, poate mă fac taximetrist. Este o meserie onorabilă, dar nu cred că este o alternativă serioasă pentru un tânăr absolvent al unei universități (...). Dacă jumătate de generație ratează obiectivul, înseamnă că sistemul este profund viciat", a conchis Klaus Iohannis.