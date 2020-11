Klaus Iohannis spune ca 'in extremis' bolnavii COVID-19 vor fi trimiși la tratament și in strainatate / VIDEO

Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Baia Mare (Maramureș), că România a „inițiat contacte” cu alte state pentru a putea trimite pacienți la tratament în străinătate dacă spitalelele vor fi supraaglomerate din cauza numărului prea mare de bolnavi COVID-19.

„In cazul supraaglomerarii spitalelor se are in vedere transferul unor pacienti in stare grava in strainatate?”, a fost întrebat șeful statului, într-o conferință de presă.

„Am discutat aceasta varianta cu ministrul Sanatatii. In momentul acesta in Romania exista spatiu si la ATI si pentru bolnavii care nu au forme foarte grave. Am initiat deja contacte cu alte state cu care avem relatii speciale si sper sa nu ajungem acolo, dar in extremis, da, avem contacte si le vom valorifica”, a răspuns Klaus Iohannis.

Un număr de 10.260 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate, în ultimele 24 de ore, în urma efectuării a 38.389 de teste la nivel naţional, informează, vineri, Grupul de Comunicare Strategică.