Klaus Iohannis: Starea de urgența va fi prelungita inca o luna. Trebuie mai mulți bani

Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat, luni, că starea de urgență va fi prelungită cu încă o lună de zile. În declarația de la Cotroceni, președintele a avertizat populația că nu se relaxeze și să respecte cu strictețe recomandările autorităților, pentru a nu ajunge în același scenariu negru ca Italia și Spania. Dar și că