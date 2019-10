Klaus Iohannis trimite premierul cu propunerile de noi miniștri in Parlament

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că “insistenţa cu care prim-ministrul Viorica Dăncilă refuză să solicite acordul Parlamentului pentru un nou Guvern generează gravul blocaj în care se adâncesc instituţiile statului român”. Premierul Viorica Dăncilă i-a transmis, vineri, preşedintelui Klaus Iohannis noi propuneri de miniştri interimari. “Prin solicitarea adresată astăzi, prim-ministrul practic îmi cere să încalc The post Klaus Iohannis trimite premierul cu propunerile de noi miniștri în Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.