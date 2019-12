Klaus Iohannis vine cu detalii de CULISE de la discuțiile privind NATO: ce s-au ințeles liderii UE

Președintele Klaus Iohannis a venit cu declarații despre discuțiile cu liderii Uniunii Europene privind viitorul NATO.

"Democrația face NATO foarte puternică, rezilientă. Am avut discuții despre împărțirea corectă a obligațiilor și voi menționa aceste probeme pe scurt. În primul rând acel numit burdon sharing. Toată lumea a înțeles că trebuie să plătească 2% pentru apărare. Acea limită va fi atinsă de tot mai mulți aliați și nu a adus niciun fel de controverse.

A doua chestiune pe ordinea de zi, solicitările de a evalua strategiile pe termen lung pentru NATO, lansate acum câteva săptămâni chiar de președintele Macron.

Cu toții am acceptat că NATO are nevoie de o strategie de reflecție, trebuie să răspundem la întrebările de genul cine este inamicul nostru, cine e aliatul nostru, cum trebuie să relaționăm cu noile puteri mondiale, de exemplu China. Aceste întrebări trebuie să primească răspuns. Am decis să îi solicităm domnului secretar Stoltenberg să facă o strategie.