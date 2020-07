Klaus Iohannis, vizita la fabrica Ford din Craiova

Klaus Iohannis, preşedintele României, va vizita astăzi 22 iulie, fabrica Ford de la Craiova, la aproape trei luni de când şi premierul Ludovic Orban a fost în vizită la fabrică.

Vizitez prima oară Uzina Ford. Am vizitat secția de montaj, care m-a impresionat atât prin înzestrările extrem de moderne, prin gândirea fiecărei operaţiuni, cât şi prin faptul că este într-o continuă îmbunătățire, într-o permanentă perfecționare, care duce la creșterea calității, la scăderea costurilor și chiar la, să spun, o manevrare mai ușoară din punct de vedere al angajaților în realizarea diferitelor operațiuni pe care trebuie să le realizeze.



Practic, compania Ford a investit din 2008 până astăzi un miliard și jumătate de euro în România, construind o fabrică foarte modernă, o fabrică care are o contribuție majoră la dezvoltarea economică a zonei și a României, care este pe locul doi ca exporturi între companii și care, iată că, prin ultimul produs, chiar are proiecte extrem de ambițioase. Am remarcat obiectivul de a crește spectaculos producția ca număr de unități cu aproximativ 100.000, dacă am reținut, ceea ce înseamnă un obiectiv extrem de ambițios, a precizat Ludovic Orban.

Amintim că, Ambasadorul Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman, a precizat la fabrica Ford din Craiova, că România a făcut pași importanți și are potențialul să devină lider regional, deoarece, pentru a valorifica acel potențial, mai are nevoie de muncă și de lideri vizionari ”precum președintele Iohannis și prim-ministrul intermiar Orban”.Ford este doar una dintre multele poveşti de succes din toată România. Investitorii angajează şi pregătesc muncitori, colaborând cu guvernul pentru a dezvolta o Românie mai sigură din punct de vedere economic, nu doar pentru elita educată, ci pentru toţi muncitorii. România a făcut paşi importanţi şi are potenţialul să devină lider regional. Însă pentru a valorifica acel potenţial, mai este nevoie de muncă, a precizat Ambasadorul Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman.Ambasadorul Statelor Unite la București a semnalat că ”mai este nevoie de muncă pentru a valorifica acest potențial.”