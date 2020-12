Klaus Iohannis, vizita la Spitalul Universitar Bucuresti: Vom construi intreaga reforma a sistemului de sanatate

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut luni, declarații de presă, la finalul vizitei la Spitalul Universitar de Urgenţă București.

Sesiune de întrebări și răspunsuri:

„Astăzi este sărbătoarea Sfântului Andrei și, cu această ocazie, dați-mi voie să vă spun tuturor „La mulți ani!" și să vă doresc multă sănătate.Este o sărbătoare specială pentru noi, românii și, cu această ocazie, fiind o sărbătoare frumoasă, cred că este foarte bine să ne îndreptăm gândul și spre cei care o duc mai rău decât noi. Mă gândesc în special, astăzi, la cei bolnavi, dar cu o notă foarte specială, și, de fapt, asta am vrut să subliniez cu vizita mea de astăzi aici, mă gândesc la medici și întreg personalul medical care se ocupă, se îngrijesc de oamenii bolnavi. Prin vizita de astăzi la Spitalul Universitar de Urgență am vrut să subliniez că este bine să vedem și să apreciem munca medicilor și munca personalului medical, în sens mai larg, de la noi.Am văzut astăzi un spital extraordinar de bine organizat și, cu această ocazie, vreau să îi felicit pe cei doi medici care m-au însoțit - domnul manager, doamna director medical - și întreg personalul de aici. Un spital care a reușit să pornească dintr-o situație complicată care a existat aici în luna martie și să ajungă să funcționeze perfect. Cu toate că în spital sunt și persoane fără COVID și persoane cu COVID, au reușit să separe fluxurile într-un mod remarcabil și spitalul funcționează acum aproape ca și în condiții fără pandemie.Este absolut remarcabil și îmi doresc foarte mult ca acest exemplu să fie preluat și mai departe, dar îmi doresc și ca acest exemplu să fie folosit atunci când, împreună cu domnul ministru al Sănătății, vom construi întreaga reformă a sistemului de sănătate. După alegeri, asta am mai spus-o și sunt foarte hotărât să urmăresc în continuare, după alegeri cu o nouă majoritate parlamentar, cu un guvern sprijinit solid din Parlament, sunt convins că putem să punem pe picioare o astfel de reformă care dă o cu totul și cu totul altă față întregului sistem de sănătate din România, însă ce am văzut astăzi îmi confirmă, îmi reconfirmă a nu știu câta oară că avem în spitalele noastre oameni foarte performanți, foarte bine organizați, oameni dedicați 100% muncii pe care o fac.Este o rază de lumină pe care o subliniez în mod expres astăzi și îmi dă convingerea că vom reuși să facem din sistemul de sănătate românesc un sistem notabil de performant pentru întreaga noastră regiune.Dacă dumneavoastră aveți întrebări, poftiți!”, a transmis Iohannis.