Klaus Iohannis vrea o noua majoritate parlamentara și anunța alegeri anticipate in primavara. “Cu sau fara PSD”

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, după ședința CSAT de la Palatul Cotroceni, că vrea o nouă majoritate, motiv pentru care consideră că ar fi cel mai bine ca în primăvară să fie organizate alegeri anticipate parlamentare. „Normal este ca noua majoritate să sprijine guvernul. Eu cred că ar fi bine să mergem spre alegeri anticipate