KLM a operat peste 1.500 de zboruri alimentate cu biocombustibil

KLM Royal Dutch Airlines sărbătoreşte pe 7 octombrie 2019 un secol de înfiinţare, fiind cea mai veche companie aeriană din lume care operează sub numele său iniţial.Potrivit oficialilor companiei, pe durata anului trecut, peste 1.500 de zboruri KLM au fost alimentate cu biocombustibil, în timp ce 9,4 milioane de sandvişuri produse sustenabil au fost servite pe rutele europene.Ţinta operatorului aerian olandez este ca, până în anul 2030, să reducă deşeurile cu 50%. De altfel, informaţiile oferite de companie arată că tapiţeria scaunelor noii clase World Business Class KLM este realizată din uniformele reciclate ale însoţitorilor de zbor.Oficialii companiei au anunţat, totodată, că, alături de SKyNRG şi SHV Energy, va fi dezvoltată prima fabrică din Europa specializată în producţia de biocombustibil pentru industria aeronautică. Fabrica va fi construită în localitatea Delfzijl (Olanda) şi ar urma să fie inaugurată în anul 2022.De asemenea, KLM are în plan să contribuie la cercetarea TU Delft într-un concept de zbor inovator cunoscut sub numele de "Flying-V", care cuprinde o abordare cu totul diferită a designului aeronavelor, pentru susţinerea unui zbor sustenabil pe distanţe lungi, în viitor.KLM a fost fondată în anul 1919 de Albert Pesman şi a operat primul zbor pe 17 mai 1920, de la Croydon, Londra, la Amsterdam, la bordul aeronavei aflându-se doi jurnalişti britanici şi o scrisoare de la primarul Londrei către omologul săi din Amsterdam.Primul zbor intercontinental KLM a decolat pe 1 octombrie 1924 din Amsterdam cu destinaţia Jakarta. Călătoria a durat 55 de zile şi a avut 21 de opriri.În prezent, compania aeriană oferă pasagerilor zboruri directe către 162 de destinaţii, cu o flotă de peste 214 de aeronave. KLM, care a fuzionat în 2004 cu Air France, are peste 33.000 de angajaţi în întreaga lume.Compania este membru al Alianţei SkyTeam Alliance, care are 20 de companii aeriene membre şi o reţea comună de 1.063 de destinaţii în 173 de ţări. La ora actuală, Grupul Air France - KLM transportă aproape 100 de milioane de pasageri pe an. Operatorul aerian este primul din lume care trimite notificări şi cartea de îmbarcare pe Whatsapp, Facebook, Messenger, Twitter şi WeChat, având peste 25 de milioane de fani şi urmăritori pe diverse platforme de socializare şi mai mult de 250 de agenţi care se ocupă de interacţiunea companiei în mediul online.KLM a revenit să opereze zboruri din România în urmă cu 20 de ani, după câteva perioade de pauză. Primul zbor Bucureşti - Amsterdam, operat de KLM, datează din urmă cu 54 de ani şi a avut loc pe data de 31 martie 1965.