KMG International sprijina Teach for Romania in comunitati vulnerabile din judetul Constanta

„Credem că educația de calitate, în special în zonele vulnerabile, reprezintă primul pas către dezvoltarea sustenabilă a comunităților. Am decis să sprijinim profesorii ce fac parte din programul Teach for Romania din județul Constanța, întrucât credem că prin acest parteneriat putem răspunde mai eficient nevoilor din regiune, putem combate inechitatea educațională și contribui la dezvoltarea armonioasă a generațiilor viitoare.” Alexey Golovin, director departament juridic și afaceri corporative.

„Pentru un tânăr din România, educația, cunoștințele pe care le dobândește și mediul în care crește sunt cruciale pentru oportunitățile la care are acces mai departe. Scopul organizației este să intervină pentru reducerea inechității educaționale în comunități vulnerabile și să producă o schimbare sustenabilă. Astfel, copiii aflați în dificultate pot avea parte de educație, experienţe de învăţare, cât și de valorificarea întregului lor potenţial. Pentru îndeplinirea acestui scop suntem recunoscători că ni se alătură acum și Rompetrol. Oportunitatea de a lucra împreună ne dă siguranță și încredere că povestea Teach for Romania continuă datorită celor care ne susțin.” Iulia Pielmuș, CEO Teach for Romania.

KMG International va sprijini educația de calitate în județul Constanța prin programul Teach for Romania în anul academic 2019-2020, susținând două cadre didactice din sistemul de învățământ primar și gimnazial ce fac parte din program.Profesorii susținuți acționează ca modele și îndrumători pentru elevii din școlile partenere. Prin intermediul acestui parteneriat, copiii din comunități vulnerabile se vor bucura de acces și expunere la alte medii decât cel nativ, în scopul dezvoltării orizontului de interes și cunoaștere, cu accent pe dezvoltarea zonelor de creștere urmărite în program, precum și pe orientarea în carieră: literație (alfabetizare funcțională, digitală/numerație), inteligență emoțională (valori, stimă de sine), leadership. În acest sens, pe parcursul anului se vor construi diferite activități extra-curriculare împreună cu profesorii sprijiniți de Teach for Romania și copiii din comunitățile constănțene.Despre Teach for RomaniaTeach for Romania este o organizație non-profit care activează din 2014 și care a adus un model de performanță în educația din sistemul public din România. Pentru împlinirea viziunii, educație de calitate pentru toți copiii din România, organizația atrage și pregătește oameni motivați de a deveni agenți de transformare în sistemul educațional românesc, din rolurile de profesori și învățători, pentru copiii din medii vulnerabile. În cei doi ani de predare ca profesor sau învățător sprijinit de Teach for Romania, participanții au parte de programe de pregătire și training din partea unor profesioniști în pedagogie și leadership, dar și acces la cea mai mare comunitate globală în educație și leadership – Teach for All. La finalul celor doi ani, absolvenții programului sunt încurajați să continue schimbarea începută în școală prin inițiative cu impact în societate, de antreprenoriat, educație, politici publice și media. În momentul de față, în anul școlar 2019-2020, în cadrul programului Teach for Romania, 135 de cadre didactice (80 de participanți în program și 55 Alumni în școli publice) predau în 108 școli, unde lucrează cu 10.000 de copii din 17 județe.Despre KMG InternationalKMG International este un investitor important în economia românească, fiind în acelaşi timp un cetăţean corporativ responsabil. Prin programul „Împreună pentru fiecare”, compania a implementat 101 proiecte de protecţie a mediului şi sănătăţii în întreaga ţară. Pe lângă parteneriatul nostru strategic cu societatea civilă, menţionăm sprijinul SMURD, Gala Societăţii Civile, Festivalul şi Concursul Internaţional George Enescu.Deţinut de compania KazMunayGas din Kazahstan, grupul KMG International desfăşoară operaţiuni semnificative în sectoarele de rafinare şi petrochimie, retail, trading şi servicii industriale pe 12 pieţe principale. În România, Grupul deţine rafinăria Petromidia Năvodari, cu o capacitate de rafinare de 5 milioane tone pe an, rafinăria Vega Ploieşti – cel mai vechi combinat petrochimic, lansat în 1905 – dar şi o reţea de distribuţie a carburanţilor cu peste 740 puncte de vânzare, 230 staţii GPL, 9.000 de staţii de butelii şi 3 staţii de înmagazinare a GPL, 7 depozite.Valoarea totală a investiţiilor realizate de către KMG International în România se ridică la 4 miliarde de dolari în vreme ce nivelul contribuţiilor la bugetul de stat al României s-au ridicat la peste 16 miliarde de dolari în perioada 2007-2018.Foto: ​KMG International