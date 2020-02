Kobe si Gianna Bryant, omagiati la All-Star Game NBA. Meciul a fost castigat de echipa LeBron - VIDEO

Echipa LeBron a câştigat, noaptea trecută, la Chicago, All-Star Game NBA, impunându-se cu scorul de 157-155 în faţa echipei Giannis. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); MVP al meciului a fost ales Kawhi Leonard (Team LeBron), care a reuşit 30 de puncte în doar 20 de minute, potrivit L’Equipe. Leonard a primit trofeul care poartă din acest an numele lui Kobe Bryant. Evenimentul a fost marcat de momente în care Kobe Bryant şi fiica sa Gianna au fost omagiaţi. Înainte de meci, United Center a ţinut opt secunde de reculegere în care cei 21.000 de fani din arena şi-au dat mâinile în semn de respect pentru starul din NBA decedat luna trecută. Bryant a purtat numerele 8 şi 24 în cariera sa la Los Angeles Lakers. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Fanii au scandat “Kobe, Kobe, Kobe”. Magic Johnson a vorbit despre Bryant: “Nu vom mai vedea niciodată un baschetbalist cum a fost kobe. Este o perioadă grea pentru toată familia NBA”. Jennifer Hudson, născută în Chicago, a cântat având în fundal imagini ale lui Kobe Bryant şi ale Giannei Bryant. .@IAMJHUD delivers a powerful pregame performance to honor Kobe #NBAAllStar pic.twitter.com/XwdSes5w97 — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 17, 2020 Un moment artistic emoţionant a fost susţinut şi de Chance the Rapper. .@chancetherapper pays tribute to Kobe and Gianna Bryant during his #NBAAllStar halftime performance. pic.twitter.com/L0HX2hsWi8 — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 17, 2020 În onoarea lui Kobe şi Gianna, jucătorii participanţi la All Star Game au purtat numerele 2 şi 24. În plus, unele reguli au fost schimbate în onoarea celor doi. Fostul bas ...