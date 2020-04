Kortney Hause de la Aston Villa lanseaza un single R&B si va dona toate castigurile sistemului de sanatate

Fotbalistul echipei Aston Villa, Kortney Hause, fost internaţional englez under 20 şi under 21, a anunţat lansarea unui single R&B şi a precizat că va dona sistemului de sănătate (NHS) tot ce câştigă din acest single, notează news.ro.

Piesa “Worth It” va fi de vineri în mediul online.

“Pentru cei care nu ştiu, piesa “Worth It” va fi lansată mâine, la ora 20.00. O să puteţi să o cumpăraţi/vizionaţi pe toate platformele importante. După cum am menţionat, toate câştigurile vor fi donate NHS. Vă rog să nu uitaţi, staţi acasă şi susţineţi NHS”, a notat joi sportivul pe Twitter.

For those of you who don’t know, my single “WORTH IT” will be dropping tomorrow at 8pm. You’ll be able to purchase/Stream it on ALL major platforms..



As mentioned before, all proceedings will be donated to our NHS...



Please remember, stay at home & #SupportTheNHS