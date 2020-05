Kovesi a caștigat la CEDO o cauza trecuta rapid prin filtru. Decizia nu este definitiva. Va contesta Romania la Marea Camera?

CEDO a stabilit că lui Kovesi i-a fost încălcat dreptul la liberă exprimare și liberul acces la justiție, pentru că a fost îndepărtată din funcție de ministrul justiției, Tudorel Toader fără a se putea apăra. La sfârșitul anului 2018, Laura Codruţa Kovesi a făcut o plângere către CEDO în care contesta modul în care a fost […] The post Kovesi a câștigat la CEDO o cauză trecută rapid prin filtru. Decizia nu este definitivă. Va contesta România la Marea Cameră? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.