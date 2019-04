Kovesi a castigat. Victorie fara precedent pentru fosta sefa a DNA

Kovesi

Victorie pentru Kovesi! Desi surse sustin ca negocierile dintre Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene au fost amanate pentru perioada de dupa alegerile europarlamentare, fosta sefa a DNA are toate motivele sa fie fericita.

Astazi, Curtea de Apel Bucuresti a obligat Sectia pentru procurori a CSM sa-i recunoasca fostei sefe a DNA gradul profesional corespunzator Parchetului pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Laura Codruta Kovesi a solicitat in noiembrie 2018 recunoasterea gradului, dar CSM i-a respins solicitarea. Ulterior, fosta sefa a DNA a dat in judecata CSM.

Totusi, decizia nu este una definitiva.

„Admite cererea. Anuleaza hotararea 673 din 06.11.2018 a Consiliului Superior a Magistraturii – Sectia pentru procurori. Obliga paratul sa emita hotararea prin care sa recunoasca reclamantei gradul profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII a Contencios Administrativ si Fiscal. Pronuntata in sedinta publica, azi, 09.04.2019”, se arata in hotararea CAB.

