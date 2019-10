Kovesi recunoaste 'marile sperante' puse in EPPO, dar atrage atentia ca nu ar trebui asteptate rezultate imediate

Laura Codruţa Kovesi, care îşi va prelua în noiembrie funcţia de procuror-şef european, atrage atenţia, într-un interviu acordat agenţiei Reuters, că nu ar trebui aşteptate rezultate imediate din partea instituţiei pe care o va conduce, Parchetul Public European (EPPO), în ce priveşte combatarea fraudelor şi a corupţiei care afectează bugetul Uniunii Europene. 'Cred că vor fi aşteptări mari odată ce instituţia va începe să lucreze efectiv la cazuri', afirmă Kovesi, în interviul transmis luni. 'Cred însă că oamenii trebuie să înţeleagă că rezultate credibile vor veni în doi, trei ani, odată ce vor începe să vină deciziile finale de la instanţe', atrage ea atenţia. Kovesi, care îşi va începe probabil noul rol pe 4 noiembrie, dă asigurări că nu va fi intimidată de presiuni din partea nimănui. 'Va exista, cu siguranţă, presiune, odată ce anchetele încep, asupra instituţiei şi procurorilor, să nu uităm că oamenii care folosesc fonduri europene sunt în general oameni de afaceri, unii dintre ei foarte puternici', spune ea. 'Dar sunt extrem de bine antrenată pentru aceasta, nu sunt câtuşi de puţin îngrijorată de acest lucru', adaugă ea. Uniunea Europeană lucrează la adoptarea unui buget pe 2020 de aproape 160 miliarde de euro. La nivelul UE au fost pierdute aproape 9 miliarde de euro prin fraude în perioada 2002-2016, conform unui raport din 2019 al Curţii Europene de Conturi. EPPO, la care au aderat 22 din cele 28 de state membre ale Uniunii, urmează să fie lansat în 2020 şi va fi responsabil cu anchetarea şi aducerea în faţa justiţiei a cazurilor de fraude transfrontaliere în interiorul UE, în special cele de după noiembrie 207. O mare parte din eficacitatea EPPO va depinde de capacitatea Laurei Kovesi de a convinge statele membre să pună la dispoziţie procurorii şi resursele de care are nevoie instituţia. Kovesi va conduce EPPO de la sediul central din Luxemburg, împreună cu câte un procuror european din fiecare stat membru. Anchetele vor fi conduse de procurori delegaţi la nivel naţional. Numărul acestora va fi stabilit prin negocieri cu miniştrii de justiţie şi procurorii generali din statele membre. Potrivit Laurei Kovesi, estimarea numărului de potenţiale cazuri pe care le va instrumenta EPPO şi a numărului de procurori necesari în fiecare stat constituie priorităţi imediate. 'Este posibil ca, în unele state, dorinţa de a avea mai mulţi procurori să fie mai mare, poate că alte state nu vor dori să aibă atât de mulţi', spune Kovesi. 'Vor exista, cu siguranţă, discuţii şi negocieri pentru rezolvarea acestei probleme', adăugă ea. Viitoarea şefă a EPPO mai spune că nu intenţionează să-şi schimbe stilul de viaţă la Luxemburg. 'Este pentru ceea ce am candidat, ceea ce mi-am dorit', afirmă ea. 'Deocamdată, principala mea preocupare este să asigur că instituţia dispune de bugetul şi resursele de care are nevoie pentru a funcţiona', mai spune ea în interviul pentru Reuters.AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)