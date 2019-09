Kovesi: Votul unei ambasadoare nu inseamna ca Romania a fost impotriva mea. Sustinerea cetatenilor inseamna ca Romania a fost cu mine

Laura Codruta Kovesi, care joi a fost votata cu o covarsitoare majoritate pentru functia de procuror-sef european, spune ca, din perspectiva sa, nu are de ce sa fie secret votul pe care fiecare stat l-a dat, in contextul in care este neclar daca ambasadorul Romaniei la UE, Luminita Odobescu, a fost impotriva sau s-a abtinut.