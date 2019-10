Kristina Mladenovic s-a aratat dezamagita de faptul ca a fost parasita de antrenorul Sascha Bajin

Jucătoarea franceză de tenis Kristina Mladenovic s-a arătat dezamăgită de faptul că a fost părăsită de antrenorul Sascha Bajin, informează lefigaro.fr, potrivit news.ro.

"Sunt foarte demăgită de decizia lui Sascha de a nu mai continua colaborarea noastră, în sezonul viitor. Dar nu am am putut să-i schimb nici părerea, nici decizia. Mi-a plăcut munca noastră, am avut frumoase victorii şi simt că jocul meu este din nou pe drumul cel bun. Cred că am fi putut face mai multe împreună", a scrius Mladenovic, 26 de ani, pe Twitter.

La 12 februarie, japoneza Naomi Osaka, atunci numărul 1 în lume, a renunţat, după ce a câştigat al doilea ei grand slam, Australian Open, la Sascha Bajin, fost partener de antrenament al americancei Serenei Williams.

Din aprilie, Bajin, desemnat în 2018 antrenorul anului de către WTA, a lucrat cu Mladenovic, iar jucătoarea franceză a câştigat de atunci 26 de meciuri (a pierdut 17) şi a urcat de pe locul 66 pe 39 WTA. Ea atins faza semifinalelor la turneul de categorie Premier de la Moscova, săptămâna trecută, şi la turneul de la Zhengzhou, de luna trecută.