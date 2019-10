Kurzii avertizeaza: Teroristii ISIS evadeaza cu sutele! Daca Turcia continua sa ne atace, inchisorile vor ramane nepazite UPDATE

Fortele democrate siriene avertizeaza ca - in cazul in care Turcia nu inceteaza sa le atace - vor fi nevoite sa lase aproape nepazite inchisori in care se afla teroristi din ISIS. Deja, din cauza agitatiei create de luptele din ultimele zile, peste 700 de teroristi dintr-o tabara din apropierea granitei Siriei cu Turcia ar fi scapat.