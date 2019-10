Kurzii din Siria anunta ca vor cere ajutorul Rusiei sau chiar al lui Assad impotriva Turciei, daca sunt parasiti de SUA

Administratia kurda ar putea lansa discutii cu Damascul si Moscova, cu scopul de a asigura securitatea regiunii in fata unei ofensive turce, in cazul in care fortele americane evacueaza in totalitate zona de frontiera, a avertizat marti un oficial kurd sirian de rang inalt, iar Guvernul sirian i-a indemnat pe kurzi sa revina sub tutela sa, relateaza AFP.