Kylian Mbappe, cel mai bun jucator al sezonului in campionatul Frantei

Kylian Mbappe google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atacantul Kylian Mbappe a fost desemnat cel mai bun jucator al sezonului in campionatul Frantei de catre Uniunea nationala a fotbalistilor profesionisti (UNFP). Pierde Messi Gheata de Aur? Mbappe, sezon perfect pe plan personal Jucatorul de 20 de ani a primit si pentru a treia oara titlul de cel mai bun tanar jucator. Autor a 32 de goluri in acest sezon pentru PSG, Mbappe ii succede in clasament coechipierului sau Neymar. Premiul pentru cel mai bun antrenor a fost obtinut de Christophe Galtier, de la OSC Lille. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. kylian mbappe juca ...