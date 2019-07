L-a transformat total! Dupa moartea fiicei totul s-a schimbat! Ce s-a intamplat in aceasta casa te va lasa cu gura cascata! Poti crede ca e adevarat? FOTO, VIDEO

Copii in plasament google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • O familie ieseana cu peste 100 de membri continua sa ia copii in plasament • Oameni simpli de la tara, care au avut puterea de a creste zeci de copii, desi nu le apartineau • Totul a inceput cand fiica lor de 18 ani a murit inecata • Astazi au casa plina de copii, desi au trecut de cel de-al saselea deceniu • Cum reusesc acestia sa managerieze totul? O familie formata din 10 frati din comuna Scanteia, judetul Iasi, a reusit sa uimeasca autoritatile, avand una dintre cele mai mari familii din regiunea Moldovei. De la cei zece frati au reiesit 73 de nepoti si, pe langa asta, au mai luat in plasament 20 de copii. Dupa ce copiii lor au plecat fiecare la casa lui, au simtit c ...