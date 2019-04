L'Equipe: "Simona Halep este programata sa nu cedeze niciodata nimic pe un teren"

Simona Halep 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep este "programata sa nu cedeze niciodata nimic pe un teren", scrie L'Equipe dupa ce jucatoarea din Constanta a invins-o pe Caroline Garcia, 6-7 (6), 6-3, 6-4, iar Romania conduce Franta cu 2-1 in semifinalele Fed Cup, la Rouen, scrie Agerpres. "Eroica, Caroline Garcia a facut un meci superb, dar a sfarsit prin a se inclina in fata Simonei Halep (...). A fost un nivel inalt. Meciul jucatoarelor N.1, intre Caroline Garcia si Simona Halep, a respectat toate promisiunile. Cele doua jucatoare nu au evoluat intotdeauna bine in acelasi moment, dar nivelul a fost intotdeauna ridicat si fiecare scadere de regim a fost pedepsita necrutator", comenteaza publicatia din Hexagon. ...