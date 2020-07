La 1.000 de noi infectari pe zi, premierul Israelului se consulta pentru noi restricții cu președintele Knesset-ului și al Comisiei Constituționale

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat că ar putea fi necesare măsuri mai extinse pentru a încetini răspândirea coronavirusului în Israel, deoarece numărul de infecţii creşte rapid în utimul timp în ţară, transmite dpa, conform Agerpres. El a anunțat discuții, luni, cu președintele Knesset-ului și al Comisiei Constituționale. “Suntem în mijlocul unei noi recrudescenţe puternice […] The post La 1.000 de noi infectări pe zi, premierul Israelului se consultă pentru noi restricții cu președintele Knesset-ului și al Comisiei Constituționale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.