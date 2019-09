La 11 ani, a facut descoperirea vietii lui. A gasit relicva din intamplare, in timp ce se spala intr-un rau

Una dintre cele mai importante descoperiri din istoria culturii si civilizatiei chineze a fost facuta din intamplare, de un baietel de doar 11 ani.

Yang Junxi se juca in apropierea unui rau din provincia Jiangsu. Nu mica i-a fost surprinderea atunci cand, in timp ce se spala pe maini in apele raului, a simtit la atingere ceea ce parea a fi un obiect metalic. Nu a stat foarte mult pe ganduri. A scos obiectul din apa si l-a luat acasa cu el, scrie BBC.

La scurt timp de la descoperire, obiectul a devenit principala atractie pentru vecini si oamenii din zona. Din fericire, insa, familia baiatului a luat decizia sa trimita descoperirea copilului lor la experti pentru investigatii, in ciuda ofertelor primite. “Unii oameni au oferit pana si sume mari de bani, dar mi s-a parut ilegal sa vand relicva”, a marturisit Jinhai, tatal baiatului.

Misterul a fost ulterior rezolvat. Ceea ce gasise Yang era de fapt o sabie de 26 de centimetri, care apartine fie dinastiei Shang, fie dinastiei Zhou, ambele reprezentand inceputurile civilizatiei chineze. In timp ce sabia pare sa fi avut diverse intrebuintari, atat practice, cat si simbolice, Lyu Zhiwei, de la Departamentul pentru Relicve Culturale “Gaoyou”, considera ca a fost folosita mai degraba ca o distinctie civila.

Uimiti de aceasta descoperire, autoritatile planuiesc deja organizarea unui sit archeologic in raul care a facut parte dintr-o retea mai mare de ape curgatoare antice, care s-au transformat ulterior in Marele Canal. In tot acest timp, Junxi si tatal lui au primit recunoastere oficiala pentru decizia luata de a da mai departe obiectul istoric.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.