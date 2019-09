La 40 de ani, o femeie a nascut 21 de copii. Pe primul l-a nascut la 14 ani

Sue si Noel Radford au 21 de copii, fiind cea mai numeroasa familie din Marea Britanie. Sue, care se apropie de 41 de ani, a povestit ca avea 13 ani cand a ramas insarcinata cu primul ei copil, in timp ce sotul sau, Noel avea 18 ani.

Cuplul a povestit ca au hotarat sa-l pastreze pe primul lor copil, Chris, in ciuda faptului ca erau atat de tineri, deoarece ei au fost amandoi adoptati la nastere.

La patru ani dupa nasterea primului lor copil, cei doi s-au casatorit si intre timp au mai avut inca 19. Cel de-al doilea copil al cuplului, Sophie, s-a nascut cand Sue avea17 ani.

Familia traieste acum intr-o casa victoriana de 240.000 de lire sterline, pe care au cumparat-o acum 11 ani si se mandresc ca nu au carduri de credit sau credite bancare. De asemenea, ei spun ca pleaca intr-o vacanta in strainatate in fiecare an.

Ei cheltuiesc 300 de lire sterline pe saptamana pentru mancare, iar cand vine vorba de sarbatorirea zilelor de nastere, fiecare copil primeste un cadou de 100 de lire sterline.

Pentru perioada Craciunului, bugetul de cadouri este intre 100 si 250 de lire.

