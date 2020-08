La 41 de ani, dobrogeanca Lili Sandu a devenit mamica: Bine ai venit, fiul nostru iubit!

Prezență discretă și elegantă în show-bizz-ul românesc, actrița și cântăreața Lili Sandu (n. 28 mai 1979, Tulcea) a născut aseară un băiețel, după cum mărturisește chiar ea pe contul său de Instagram.„Atunci când viața capătă un sens... Aseară 10-08 miracolul nostru a vrut sa vina pe lume! Un 10 perfect, 52 cm și 3300 gr m-au făcut sa trăiesc cele mai intense emoții pentru care nu există cuvinte. Au curs multe lacrimi de fericire...Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru o așa mare binecuvântare.Bine ai venit, fiul nostru iubit!”.Cariera lui Lili Sandu a început în anul 1995, a avut primul contact cu scena prin intermediul Școlii Vedetelor, după care a colaborat cu trupa Trinity, împreună cu Ileana Lazariuc. Lili a avut o scurtă carieră solo până în anul 2009, iar apoi a plecat în SUA pentru a deveni actriță.În 1998 a luat locul III la Festivalul de muzică ușoară „Mamaia '98”, secțiunea interpretare, iar în anul 2000 a devenit componentă a trupei Trinity.În 2005 isi incepe cariera muzicala sub numele de “Lil’Lee”, single-ul sau de debut “Aproape de tine”, tot in acelasi an a jucat în telenovelele Numai iubirea, difuzată pe Acasă TV și Păcatele Evei.[5] În anul 2007 a lansat videoclipul piesei „Jump”.Tot in acelasi an, Lili lanseaza primul albumul „Under my soul”, care cuprinde cuprinde 12 piese in limba engleza, creatii ale unor compozitori si textieri francezi: Nicky Baker, Didier Atlan, Bruno Linck, Michael Giorgi, Cedric Sheitan Ratanga.În 2008 Lili Sandu își continua cariera cu rolul său din telenovela „Doctori de mame”, cât și cu noul single „Hot sound maker”.În 2014 ea a fost co-prezentatoarea emisiunii „Dansează printre stele” difuzată pe Antena 1 alături de Victor Slav. În anul 2019, Lili Sandu a devenit prezentatoarea emisiunii FanArena, show difuzat de Kanal D România.După ce a trecut prin experiența Exatlon Romania, Lili Sandu a devenit mămică la 41 de ani.