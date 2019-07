La 61 de ani, Irinel Columbeanu inca ofera senzatii tari! Ce cadou nebun i-a facut Oanei Cojocaru

Milionarul de la Izvorani nu vrea sa lase diferenta de varsta sa-si puna amprenta pe relatia lui cu tinerica Oana Cojocaru. Asa ca s-a gandit sa-i ofere senzatii tari, departe de Bucuresti, la mare inaltime.

Irinel Columbeanu (61 de ani) si Oana Cojocaru (21 de ani) si-au asumat public relatia si au vorbit despre planuri de viitor, lasand in spate controversa care s-a creat pe seama diferentei de varsta dintre ei. La o adica nu era nimic nou in atmosfera pentru milionar, care s-a obisnuit cu astfel de comentarii inca din vremea in care Monica Gabor (ex Columbeanu) nu daduse nici macar Bacalureatul, dar umbla la bratul lui.

Irinel si Oana au inceput sa petreaca tot mai mult timp impreuna, chiar daca familia ei s-a opus acestei relatii. Oana chiar nu a luat in seama sfaturile si chiar s-a mutat recent in casa lui Irinel.

Iar el face tot posibilul acum sa-i intre in gratii si sa tina pasul cu dorintele ei de tinerica. Si ca sa arate ca nu este demodat si inca ii clocoteste sangele ca la 20 de ani, Irinel i-a facut un cadou nebun iubitei lui. A dus-o sa sara cu parasuta! Iar Oana a apreciat momentul si l-a pus pe iubitul ei sa-l imortalizeze.

Irinel Columbeanu i-a facut lista de reguli si interdictii iubitei mai tinere cu 40 de ani! Ce n-are voie Oana

Cu o slabiciune evidenta pentru tinere – intre el si fosta sotie, Monica Gabor, sunt 30 de ani, de actuala iubita, Oana, il despart 40 -, Irinel Columbeanu trebuie sa gandeasca strategic pentru a-si tine cuceririle aproape.

Monicai i-a dat libertate. Si n-a fost bine pentru el. Asa ca in noua relatie, cu o fata care i-ar putea fi nepoata, afaceristul a schimbat foaia. Tot ce avea voie sa faca fosta doamna Gabor, Oanei nu i se permite!

De exemplu, Oana nu are voie sa dea declaratii legate de el sau de relatie decat cu acordul lui. Si trebuie sa apara cat mai rar in public singura, din acest motiv fata rarindu-si prezentarile de moda.

Dornica probabil sa acceada la o lume la care altfel nu putea ajunge, Oana a acceptat toate aceste reguli. Si le respecta.

