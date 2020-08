La 75 de ai de la primul bombardament nuclear, Iranul spune ca SUA sunt un pericol pentru Orientul Mijlociu: Armele nucleare americane si israeliene ne ameninta

Armele nucleare ale Statelor Unite reprezintă o ameninţare la adresa Orientului Mijlociu, denunţă ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, cu ocazia comemorării bombardamentului atomic american la Hiroshima, în urmă cu 75 de ani, relatează AFP.

”Azi, armele nucleare americane şi israeliene ne ameninţă regiunea”, a scris, pe Twitter, Mohammad Javad Zarif, informează news.ro.

”În urmă cu 75 de ani, Statele Unite au acceptat infamia de a deveni primul şi SINGURUL stat care a folosit arma nucleară. Împotriva unor nevinovaţi”, a denunţat el.

Japonia comemorează joi primul atac nuclear din Istorie, la 6 august 1945, la Hiroshima, unde bomba ”Little Boy” a ucis aproximativ 140.000 de oameni, către sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Mohammad Javad Zarif face aceste declaraţii într-un context tensionat între Iran şi Statele Unite, ţări inamice, tensiuni care au crescut neîncetat după retragerea unilaterală, în 2018, a administraţiei Trump din Acordul de la Viena din 2015 în dosarul nuclear iranian şi reimpunerea unor sancţiuni americane dure Teheranului.

”A venit timpul să se pună capăt coşmarului nuclear şi doctrinei «distrugerii reciproce asigurate»”, moştenită din Războiul Rece, îndeamnă Zarif.

Statele unite şi Israelul acuză Iranul că încearcă să se doteze cu arma atomică în cadrul programului său nuclear, ceea ce Republica islamică a negat mereu.

Teheranul şi Washingtonul nu mai întreţin relaţii diplomatice din 1980.

Israelul este considerat singura putere nucleară în Orientul Mijlociu, însă nu a confirmat niciodată acest lucru.

75 years ago today, the US gained the infamy of becoming the 1st and ONLY user of nuclear weapons. And against innocents.



Today, US & Israeli nukes threaten our region.



It's long overdue to end nuclear nightmare & the #MAD doctrine of Mutually Assured Destruction.#Hiroshima75 pic.twitter.com/DxrzVM29by