La acest moment EAU se afla in zona galbena Covid-19 si conform reglementarilor in vigoare , la sosirea in Romania se impune izolarea la domiciliu. Insa, autoritatile pot dispune carantinare institutionalizata, in functie de simptome , de conditiile calatoriei cu avionul si in functie de evolutia starii de pandemie COVID-19. Izolarea si carantinarea sunt stabilite prin ordine si reglementari guvernamentale si aveti obligatia sa respectati aceste masuri si sa va informati la autoritatile competente respectiv DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA Bucuresti si cea din judetul de domiciliu, Ministerul Afacerilor Interne , pentru Romania, precum si la autoritatile locale emirateze, pentru EAU. Va multumim! scrie mai.gov.ro