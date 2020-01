La capataiul Cristinei Topescu a ajuns si Christel Ungar, mama vitrega a jurnalistei.

Primele imagini cu familia indurerata a Cristinei Topescu. Sicriul cu trupul neinsufletit al jurnalistei, depus la capela Cimitirului Bellu

Momente dureroase pentru cei care au cunoscut-o si au iubit-o pe Cristina Topescu. Familia indoliata a regretatei jurnaliste a ajuns astazi la INML, iar dupa ce sicriul cu trupul neinsufletit al acesteia a fost ridicat, a fost dus la capela Cimitirului Bellu din Capitala.

Familia Cristinei Topescu este devastata de durere. Astazi, sicriul cu trupul neinsufletit al fiicei lui Cristian Topescu a fost dus la capela Cimitirului Bellu, acolo unde cei care au cunoscut-o si au iubit-o pe jurnalista ii vor putea aduce un ultim omagiu. Paparazzii cancan.ro au surprins primele imagini cu familia Cristinei Topescu, iar toti cei dragi jurnalistei sunt impietriti de durere.

La capela Cimitirului Bellu, acolo unde a fost depus sicriul cu trupul fara viata al Cristinei Topescu a ajuns si Andreea Berecleanu. Imbracata in haine de doliu, aceasta a adus o coroana imensa in memoria regretatei jurnaliste Cristina Topescu.

Cristina Topescu va fi incinerata maine

Dupa cum se stie deja, trupul Cristinei Topescu va fi incinerat maine, ca urmare a dorintei pe care a avut-o aceasta. Familia Cristinei Topescu a transmis, prin intermediul unui comunicat oficial, ca doreste sa fie respectata intimitatea. De asemenea, apropiatii jurnalistei au mentionat faptul ca ea este cea care si-am dorit sa fie incinerata.

„Cu mare tristete anuntam prematura trecere in nefiinta a Cristinei Topescu.

Pe aceasta cale va aducem la cunostinta ca trupul neinsufletit va fi depus la capela cimitirului Serban Voda (Bellu) miercuri 15 ianuarie ora 14.00. Va fi incinerata conform propriei dorinte in data de joi 16 ianuarie 2020 la Crematoriul Vitan Barzesti.

Familia indurerata.

Rugam pastrarea decentei si a discretiei cuvenite unor astfel de momente grele” este mesajul transmis in comunicatul oficial al familiei Cristinei Topescu.

Cristina Topescu a murit la 58 de ani

Cristina Topescu si-a dat ultima suflare, cel mai probabil, in noaptea de 28 spre 29 ianuarie, iar trupul fara viata al regretatei jurnaliste a fost gasit in locuinta ei din Otopeni de-abia pe data de 12 ianuarie. Desi are mii de urmaritori pe retelele de socializare, Cristina Topescu a murit singura, inconjurata doar de fiintele pe care le iubea cel mai mult si de care avea foarte multa grija: cainii ei, 8 la numar, pe care ii salvase de pe strazi, de-a lungul timpului. Extrem de trist este faptul ca langa cadavrul Cristinei Topescu au mai fost gasiti morti 2 caini, iar inca unul a murit ieri, din cauza starii grave in care se afla.

Pentru ca tinea foarte mult la animalele sale de companie, Cristina Topescu a cumparat imediat dupa Craciun mai multe pungi de carne, pe care voia sa le distribuie in hranirea cainilor sai.

Una dintre vecinele Cristinei Topescu a sesizat ca ceva nu este in regula cu aceasta si a mers la ea acasa. Pentru ca nu i-a raspuns nimeni, a contactat autoritatile. Acela a fost momentul in care Cristina Topescu a fost gasita moarta in pat. In urma expertizei efectuate de INML s-a stabilit faptul ca regretata jurnalista a murit cu aproape 2 saptamani in urma, cel mai probabil in noaptea de 28 spre 29 decembrie. Tot de atunci, nimeni nu a mai stiut nimic de Cristina Topescu. De asemenea, ultimul act de pe Whatsapp al acesteia a fost tot in ziua de 28 decembrie.

