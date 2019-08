La ce jucatori a renuntat Cosmin Contra 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Selectionerul Cosmin Contra a trimis la 16 august convocarile de principiu pentru 24 de jucatori care evolueaza in campionatele din strainatate, in vederea meciurilor din septembrie, din preliminariile Euro-2020, iar astazi a transmis convocarile finale pentru 19 stranieri. Contra a renuntat la portarul Silviu Lung jr, la Alexandru Mitrita, la Sergiu Hanca si la Dorin Rotariu. Adrian Rus de la Mol Vidi ramane convocat, iar Tudor Baluta va merge la lotul U21. Puscas, vedeta in Anglia! Presa are numai cuvinte de lauda Jucatorii din strainatate convocati sunt urmatorii: Portari: Ciprian Tatarusanu (Lyon, 61/0), Florin Nita (Sparta Praga, 2/0), Ionut Radu (Genoa, 0/0); Fundasi: Romario Benzar (Lecce, 15/0), Vlad Chiriches (Napoli, 5 ...