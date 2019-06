La ce nivel au ajuns liberalii! "Hoata" Andreea Udrea striga "hotii"

andreea udrea1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O reprezentanta a PNL Bucuresti Andreea Udrea a scris intr-o postare pe cum a plecat dintr-un magazin fara sa plateasca un produs. "Hoata" ii jigneste insa pe votanții PSD. ”Se vede ca lucrez cu liberalii si nu cu PSD. Am luat azi un accesoriu din H&M si am iesit cu el din magazin fara sa-l platesc. Mi-am dat seama dupa cateva minute si evident, m am intors sa l platesc nu inainte de a-i povesti lui nenea de la casa ca uite ce am facut si trebuie sa fie mai atenti cu securitatea! Daniel Zamfir, despre Ludovic Orban: Este un asistat social! Partidul il intretine lunar Daca eram cu PSD-ul, sigur nu ma mai intorceam. Ma rog, nu ca ar intra un pesedist la H&M. Meanwhile, despre so ...