La ce ora joaca in semifinale la Wimbledon Simona Halep

Simona Halep, locul 7 WTA, o va intalni pe sportiva ucraineana Elina Svitolina, numarul 8 mondial, astazi de la ora 15.00, in semifinalele turneului de la Wimbledon, conform programului anuntat de organizatori. Meciul dintre Halep si Svitolina va fi primul de pe terenul central si va fi urmat de cealalta semifinala, dintre Serena Williams (SUA, cap de serie 11) si Barbora Strycova (Cehia). Simona Halep, schimbari importante în jocul ei! Dezvaluirile lui Darren Cahill Simona Halep si Elina Svitolina se vor intalni a opta oara in turnee, prima data pe iarba. Ucraineanca are 4-3 in intalnirile directe, dar ultimul meci a fost castigat de romanca, scor 6-3, 3-6, 6-4, in semifinale la Doha, in acest ...