La ce sa ne așteptam in noaptea alegerilor din SUA și nu numai (Documentar Reuters)

Pandemia de coronavirus, un număr de voturi fără precedent exprimat mai devreme, lipsa de coerență cu privire la modul în care vor fi numărate aceste voturi și bătăliile juridice în curs, au făcut ca rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA din 2020 să fie unul dintre cele mai greu de prezis, relatează Reuters, într-un amplu documentar