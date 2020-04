La ce trebui sa fii atent, daca pleci la munca in alta țara - Raspunsul autoritaților, in exclusivitate

Pentru a avea o imagine complexă asupra fenomenului care a dus aproape la depopularea tarii, am adresat intrebarea celor care au in atributii in prevenirea si combaterea fenomenului sclaviei. Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane este institutia care in tara noastra se ocupa cu aceste domeniu. In acest sens am discutat cu: Director - Comisar-șef de poliție, Maximilian-Axel NICOLAE, iar acesta ne-a raspuns la probabil cea mai arzatoare intrebare din acesta perioada!

1. Cum vedeți în acest moment situația românilor care au început să vină acasă, dar deja angajatorii externi îi doresc din nou, la ce ar trebui să fie atenți acestia cand acceptă un job, afară?

Pandemia de coronarivirus, cu care ne confruntăm în această perioadă, are efecte multiple, inclusiv în plan economic și social. Măsurile restrictive impuse de autorități, în cadrul efortului general de a limita răspândirea viruslui, afectează cererea și oferta de pe piața forței de muncă.

În acest context, persoanele care caută locuri și oportunități de muncă pentru a-și asigura veniturile necesare, ar putea fi tentate să accepte aproape orice propunere pentru un loc de muncă, ceea ce îi poate face vulnerabili la capcanele traficanților. Aceștia vor profita întotdeauna de lipsa de informaţie, de nemulţumirea privind nivelul veniturilor și de credulitatea persoanelor, încercând să le transforme în victime, în scopul exploatării.

Pentru a preveni situațiile potențial periculoase, recomandăm o atenție deosebită în cazul anunțurilor/promisiunilor care conțin următoarele elemente:

- Anunțul promite câștiguri substanțiale într-un timp scurt;

- Angajatorul/Compania nu solicită experiență în domeniu, absolvirea anumitor studii, cursuri sau cunoașterea limbii țării de destinație;

- Sarcinile de muncă nu sunt clar specificate;

- Compania/datele de contact ale angajatorului sunt vag prezentate sau nu pot fi clar regăsite în anunț;

- Oferta include plata transportului, plata unor servicii turistice în străinătate sau împrumutarea unor sume de bani de către angajator;

- Ofertele de muncă însoțite de mențiuni precum: flexibilitate, câștiguri rapide peste medie, activitate discretă, asistentă personală;

- Includ căsătoria de conveniență.

--

Care sunt indicatorii de pericol care pot semnaliza pregătirea unei situaţii de trafic de persoane?

- Plata transportului;

- Împrumutarea unor sume de bani pentru plata transportului, obţinerea documentelor, şedere etc.;

- Propunerea de a pleca cu acte false;

- Propunerea de a pleca cu viză turistică;

- Perfectarea documentelor într-un timp foarte scurt și fără participarea angajatului;

- Ținerea secretă a plecării faţă de rude, apropiaţi, prieteni etc.;

- Sugestia de a nu spune adevărul la frontieră despre scopul plecării;

- Lipsa unor condiţii pentru viitorul loc de muncă: experienţă, studii, cunoaşterea limbii ţării de destinație;

- Intenţia de a se reține actele de identitate “drept garanție”;

- Intenţia de a fi deposedat de telefonul mobil, tabletă, restricţionarea accesului la orice mijloc de legătură;

- Refuzul angajatului de a încheia un contract înainte de părăsirea țării, invocând motive precum “număr mare de persoane care urmează să plece, lipsă de timp, promisiunea conform căreia contractul se va semna direct la destinație”;

- Lipsa unei firme de intermediere a forței de muncă care să funcționeze legal pe teritoriul României și a unui contract de intermediere încheiat între acest tip de firmă și angajat;

- Nespecificarea adresei exacte la care urmează să se desfășoare activitatea, condițiile de cazare și masă, programul efectiv de muncă etc.

În actualul context provocat de pandemia de Coronavirus ar trebui să înțelegem, mai bine, că avem nevoie din ce în ce mai mare de coeziune socială. Poate că suntem foarte grăbiți când ieșim din casă ca să mergem la cumpărături și suntem preocupați mai mult de măsurile sanitare, grija zilei de mâine sau sărbătorile Pascale. Însă, în aceste momente, oamenii cei mai vulnerabili, printre care și victimele traficului de persoane, sunt cei mai expuși și au nevoie de ajutor. Dacă intram în contact cu potențiale victime ale traficului, nu trebuie să rămânem impasibili.

--

* Cui te poti adresa pentru a ajuta o victima a traficului de persoane?