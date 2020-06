La cererea Sectiei Speciale, Inalta Curte redeschide ancheta in cazul procurorului care l-a cercetat pe medicul Mihai Lucan

Inalta Curte a confirmat saptamana trecuta redeschiderea urmaririi penale intr-un caz in care sunt vizati fostul procuror DIICOT, Marian Delcea, in prezent la Parchetul Capitalei, si subinspectorul BCCO Brasov, Paula Popica, cei care au instrumentat in prima faza ancheta in cazul doctorului Mihai Lucan (foto), fostul manager al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj.