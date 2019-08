La Cernobal a fost distilata votca Atomik

cernobal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La Cernobal a fost distilata in premiera votca Atomik, primul produs de consum obtinut in zona de excludere. ”Este singura sticla existenta, tremur cand o ridic”, a spus profesorul Jim Smith, referindu-se la votca obtinuta din cereale. Votca artizanala, obtinuta din cereale si apa din zona de excluziune de la Cernobal, este primul produs de consum care provine din zona abandonata aflata in jurul centralei nucleare avariate. Echipa a inceput proiectul votcai prin cultivarea de culturi la o ferma din zona respectiva. ”Ideea noastra a fost sa utilizam secara pentru a produce o bautura spirtuoasa”, potrivit echipei. La fel ca profesorul Smith, de la University of Portsmouth, Marea Bri ...