La DNA Iași mai mult se sta, iar salariile sunt uriașe. Opt procurori au facut doar patru dosare intr-un an intreg

Iașul are în 2018 cei mai proști indicatori din țară dintre cele 14 structuri teritoriale. Anticorupția a murit și a fost îngropată: s-au făcut doar 4 rechizitorii într-un an, la 8 procurori, adică mai puțin de un rechizitoriu de fiecare procuror, în 12 luni, scrie reporteris.ro Toată lumea a fost achitată, iar în 2018 au The post La DNA Iași mai mult se stă, iar salariile sunt uriașe. Opt procurori au făcut doar patru dosare într-un an întreg appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.