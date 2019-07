La doar doua ore dupa ce a nascut, nu a mai rezistat tentatiei! A facut sex cu iubitul ei, chiar pe patul de spital: „M-am simtit speciala”

Debbie Hodge google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Debbie Hodge, in varsta de 44 de ani, este mama a patru copii, cel mai mic dintre ei fiind adus in urma cu patru ani. Ea a povestit ca dupa fiecare dintre primele trei sarcini, ea si sotul ei si-au reluat activitatea sexuala la o zi distanta. In schimb, dupa ce a nascut pentru a patra oara, ea si partenerul ei au facut sex la doar doua ore distanta, chiar pe patul de spital. Declaratia femeii care a facut sex imediat dupa ce a nascut „In timp ce Amelia statea in patutul ei, eu si sotul meu stateam imbratisati in pat. Inainte sa ne dam seama ce se intampla, faceam deja sex. Ne simteam extrem de apropiati unul de celalalt. Nu m-am simti sexy, dar m-am simtit speciala. S-a terminat atat de repede inc ...