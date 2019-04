La doar doua saptamani dupa ce a anuntat relatia cu Bogdan Mocanu, Roxana de la Puterea Dragostei arunca bomba: „Solo!”

Roxana si Bogdan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ultima postare facuta de Roxana i-a facut pe fanii emisiunii Puterea Dragostei sa creada ca frumoasa concurenta si Bogdan Mocanu nu mai formeaza un cuplu. La doar doua saptamani dupa ce au decis sa formeze in mod oficial un cuplu, Roxana de la Puterea Dragostei si iubitul ei, Bogdan Mocanu, par sa se fi despartit. Ipoteza a fost lansata chiar de fanii cuplului, dupa ce Roxana a publiat pe pagina ei de Instagram imagini de la plimbarea ei pintr-un centru comercial si a scris „Solo”. Nu se stie cu certitudine daca Roxana voia sa soata in evidenta faptul ca a iesit in oras sigura asu a vrut sa-si anunte admiratorii ca nu mai este intr-o relatie si este din nou o femeie disponibila. Daca Ro ...